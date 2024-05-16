Sorgun’da yapılan 16 derslikli Özel Eğitim Anaokulu inşaatı tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, okul 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde çocukların hizmetine sunulacağını söyledi.

Vali Özkan, eğitim yatırımları kapsamında inşa etmeyi sürdürülen projelerin bir bir tamamlandığını belirtti.

Vali Özkan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Tüm çabamız daha nezih ve modern ortamlarda çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlayabilmek ve daha iyi bir nesil yetiştirebilmektir. Bu kapsamda, Sorgun ilçemizde yaptığımız 16 derslikli Özel Eğitim Anaokulu inşaatı tamamlanma aşamasına gelmiş olup, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde çocuklarımızın hizmetine sunulacaktır. Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.”