Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın "Genç Dönüşüm" projesi kapsamında Yozgat Gençlik Merkezi gönüllüleri, sınav bitiminden sonra kalem toplama kampanyası düzenledi. Toplanan kalemler yeni eğitim ve öğretim yılında ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak.

YOZGAT’TA UYGULANMAYA DEVAM!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Genç Dönüşüm Projesi' Yozgat’ta uygulanmaya devam ediyor.

"Tek Kullanımlık Sanma, Çöpe Atmaya Kalkma" sloganıyla yola çıkan proje, ihtiyacı olan öğrencilere kırtasiye malzemesi sağlıyor. Proje kapsamında Yozgat Gençlik Merkezi, gençlik liderleri ve gönüllü gençler ile birlikte sınavdan çıkan öğrencilerden ÖSYM'nin dağıttığı kalem setlerini topladı.

Setleri kutuya atan öğrenciler de, projeye katkı sağladıkları için memnuniyetlerini ifade etti.

Proje sayesinde gençlerle ihtiyaç sahibi çocuklar arasında köprü olduklarını ifade eden gönüllü gençler, bu durumdan oldukça gurur duyduklarını söyleyerek, "Gençler hem kendini ifade etme olanağı hem de yardımda bulunma şansı bulmuş oluyorlar. Bize böyle bir projede yer alma fırsatı sunduğu için bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İHTİYACI OLANA GÖNDERİYORUZ”

Gençlik Merkezinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Genç Dönüşüm projesi kapsamında YKS sonrası gönüllü gençlerimizle birlikte ihtiyacı olan öğrenciler için kalem setlerini topladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Genç Dönüşüm Projesi adı altında ‘tek kullanımlık sanma çöpe atmaya kalkma’ sloganıyla başlatılan ve ÖSYM'nin öğrencilere dağıttığı sınav setlerini sınav sonrası topluyoruz. Toplanılan bu sınav setleri ihtiyacı olan öğrencilere ve köy okullarına gönderiyoruz” ifadelerine yer verildi.