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Vali Özkan, daha sonra Kazankaya Köyü'nde vatandaşlarla bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı.

Kazankaya Kanyonu'nda 3 etap bulunduğunu söyleyen Vali Özkan, vatandaşların doğal patikaları kullanacağı için kanyonda iyileştirme yapacaklarını müjdeledi.

Kanyonda vatandaşların güvenli şekilde gezmeleri için çalışmalar yapılacağını aktaran Vali Özkan yaptığı açıklamanın devamında, “Patikalardan aşağıya Allah korusun düşen olur ayağı kayan olur oralara tırabzan yapacağız bazı yerlere de ahşaptan merdiven basamağı koymamız gerekiyor. Kayanın üzerine kayayı kullanarak doğal kalmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

PROJE KANYONUN GÜZELLİĞİNİ TAÇLANDIRACAK

Kazankaya Kanyonu’na proje yapılması için önceden imzalar atılmıştı. Kazankaya Kanyonu Projesi tamamlandığında ise doğal alan vatandaşlara ve turizme kazandırılacak.

Kazankaya’nın güzelliğini taçlandıracak proje ise şu şekilde, “Projemizin konusu Yozgat ili Aydıncık ilçesi Kazankaya köyünde bulunan kanyonun Eko turizm olarak potansiyelinin geliştirilmesi, yerli ve yabancı turistler için alternatif turizm değeri oluşturulması ve ilçe halkının ekonomik kalkınmasına yönelik tanıtım faaliyetleri yürütmektir. İlçenin doğa zenginliği konusunda potansiyelinin ortaya çıkarılması, tanıtımı eksikliği giderilmesi ve turizm imkânlarından ekonomik olarak faydalanılabilmesi amacıyla ‘Kazankaya Kanyonu Projesi’ hazırlanmıştır. Proje 2 etap şeklinde uygulanacak olup, toplam proje kapsamında 240 metresi kaya yüzeyinde ahşap yürüyüş platformu olmak üzere 1,85 km yürüyüş rotası oluşturulacaktır.”

POTANSİYEL ORTAYA ÇIKARILACAK!

Proje hakkında, “1 adet çelik konstrüksiyon seyir terası, 2 adet çelik konstrüksiyon ahşap döşeme köprü, 1 adet taş köprü, 2 farklı alanda toplam 400 çadır kapasiteli kamp alanı yapılacaktır. İlk girişte kemerli taş köprü ve devamında sağ tarafta havadan kayalıklara montaj edilerek yaklaşık toplamda 240 metre çelik platform yürüyüş yolu ve çelik konstrüksiyon köprü yapılacaktır. Sonrasında derenin sol tarafına geçilerek oradan yaklaşık 300 metre patika yol devam edecektir. Akabinde yaklaşık 300 metre çelik platform yürüyüş yolundan sonra tepeye yine çelik konstrüksiyon üzerine tek katlı seyir terası yapılacaktır. Çelik konstrüksiyon köprüden karşı tarafa patikaya atladıktan sonra yol ikiye ayrılacak sağ tarafta bir düzlük alanda ilk kamp alanı, yine çelik konstrüksiyon köprü ile ilerde dereden karşı tarafa ikinci kamp alanı yapılacaktır. Projenin yapılacağı kanyonun uzunluğu 10 kilometredir. Güneyinde bin 363 metre yüksekliğindeki Alan Dağları, batısında ise Malbelen Tepesi yer almaktadır. Kanyon içerisinden, Yeşilırmak'ın bir kolu olan Çekerek Irmağı geçmektedir” denildi. (Alpaslan Demir)