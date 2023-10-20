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Gündelik yaşamda sık sık başımıza gelen bir durum, bir şarkıya takılıp saatlerce onu mırıldanmak ve daha sonra şarkının adını unutmaktır. Bu durumda, "acaba adı neydi" sorusu hemen akla gelir. Şimdi, bu gibi durumları yaşayanlar için YouTube'un getirdiği bu özellik büyük bir kolaylık sağlayacak. Artık Shazam gibi harici uygulamalara ihtiyaç duymadan, YouTube üzerinden şarkıları mırıldanarak bulmak mümkün olacak.

YOUTUBE'UN SON GÜNCELLEMELERİ: DAHA FAZLA İYİLEŞTİRME

Geçtiğimiz yıl YouTube, büyük bir güncelleme yayınlamış ve tasarımını baştan aşağı yenilemişti. Bu güncelleme ile gelen koyu tema ve ambiyans ışığı özelliği, kullanıcıları memnun etmişti. Şimdi ise YouTube, içerik ve kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek adına yeni özellikler sunuyor.

"YOU" SEKMESİ: HER ŞEY TEK BİR YERDE

YouTube, "kitaplık" ve profil sayfasını birleştirerek kullanıcılarına "You" sekmesiyle daha iyi bir deneyim sunuyor. Bu sayede, izlediğiniz videolar, oynatma listeleriniz, indirdiğiniz ve satın aldığınız içerikler ile hesap ayarları ve kanal bilgilerinize tek bir yerden ulaşabileceksiniz.

SABİT SES SEVİYESİ: İZLERKEN RAHATLAYIN

Yeni güncelleme, kullanıcıların tercih ettikleri ses seviyesini sabitlemelerini sağlayan bir özelliği de beraberinde getiriyor. Artık, video izlerken sürekli ses seviyesi ayarıyla uğraşmak zorunda kalmayacaksınız.

Son olarak, YouTube TV uygulamasındaki yorumları daha rahat okumanızı sağlayacak dikey menü tasarımı da bu güncelleme ile sunuluyor.

Bu güncellemeler, YouTube'u kullanıcılar için daha işlevsel ve kullanıcı dostu bir platform haline getiriyor. Şimdi şarkılarınızı mırıldanarak bulma ve YouTube deneyiminizi daha da kişiselleştirme şansına sahipsiniz. (Haber Merkezi)