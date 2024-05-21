Bölgenin en büyük ticaret ve yaşam alanı Otonomi Yozgat faaliyetlerine devam ediyor.

Yüzde 75’i tamamlanan bu büyük proje, ikinci el ve sıfır araçlarla bölgeye ticari anlamda canlılık katıyor.

Sosyal yaşamada etki edecek olan bu projede, alışveriş merkezi, otel, düğün salonu gibi sosyal yaşam alanları düşünülerek tasarlandı.

Otonomi Yozgat Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tunçer yaptığı açıklamada, “İş ortaklarının alım satım işleri için finans ve diğer işlemlerini kolaylaştırmak için noter ve Banka’da bu projenin içinde yer alacak. Alım satım işlemlerini sürdüren iş ortaklarının aylık bazda ortalamanın üstünde araç satışı gerçekleştirdikleri istatistikler arasında. Şehir dışından gelen misafirlerimize sorulan neden otonomi? sorusuna ise ilk verilen cevaplar arasında. Güven vermesi alıcı ve satıcının hakkını koruması gibi cevaplar projenin güvenilirliğini artırıyor. Yılsonuna doğru yaklaşık yüzde 95 oranında tamamlanması planlanan bu büyük proje AVM otel fizibilite çalışmalarına da başladı. Birçok kurumsal markalarla görüşme halinde olan yönetim ekibi Sorgun ve Yozgat’a yakışacak bir alışveriş merkezi yapmak istiyoruz. Otonomi Yozgat olarak iş yerleri temin etmek isteyen esnaf ve yatırımcılara ise ödeme kolaylığı sağlamak adına birçok kampanya sunuyoruz. 6-12-18 gibi taksit seçenekleri sunulan projede iş yeri sahibi olmak çok kolay. Ödeme kolaylıklarıyla iş yeri sahibi olmak isteyenleri Ayrıdam köyü mevki 5. kilometre Sorgun ve Yozgat’taki satış ofisine davet eden yönetim ekibi proje hakkında bilgi almak isteyenlere müşteri ilişkileri ekibiyle yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.