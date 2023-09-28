Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Belediyenin Cami projesini hazırlatarak teknik destek verdiği, Seyrantepe Camii ve Kur’an Kursu Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği ile hayırseverlerinin destekleriyle yapımı devam eden Seyrantepe Mahallesi Cami'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Yalçın, Yapımı tamamlandığında ilçenin 2’nci büyük Camisi konumunda olacak Cami projesi bin 235 metrekare oturum alanı, revak ve kubbe altı alanlar hariç camii taban alanı 700 metrekare, alt kat kullanım alanı 550 metrekare, inşaat ve peyzaj alanı olarak toplam 3 bin 243 metrekareden oluşacağını söyledi.

Çalışmalar hakkında dernek yönetiminden ve teknik ekipten bilgiler alan Başkan Nezih Yalçın, “Yeni yerleşim alanlarının yapılmasıyla birlikte ilçemizin en büyük mahallesi konumuna gelen Seyrantepe Mahallemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan, belediye olarak sürecin en başından itibaren proje ve teknik çalışmalar hakkında destek verdiğimiz cami inşaatımız devam ediyor. Bu zamana kadar desteklerini esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza ve dernek yönetimine teşekkür ediyorum. İnşallah vatandaşlarımızın destekleriyle birlikte camii inşaatı tamamlandıktan sonra hep birlikte açılışını yapmanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi. (Ahmet Ayverdi)