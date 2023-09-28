Dünya genelinde yaşanan enerji krizi, birçok ülkeyi yeni enerji yatırımlarına yönlendirmiş durumda. 21. yüzyılın başlarında yaşanan petrol savaşları, şimdi yerini iklim savaşlarına bırakıyor gibi görünüyor. Bu terim, son zamanlarda sık sık karşımıza çıkıyor ve enerji arzında yaşanan dengesizlik, birçok ülkenin yeni yatırımlar yapmasını gerektiriyor. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi giderek artıyor ve birçok ülke, bu alana ciddi fonlar ayırmaya başlıyor.

Enerji talebinin karşılanabilir olması, iktisadi faaliyetlerin sürdürülebilirliği için temel bir koşuldur. Ancak, enerji talebinin büyük bir kısmı fosil kaynaklardan karşılanırken, bu kaynaklar çevresel ve ekonomik sorunlara yol açıyor. Bu nedenle birçok ülke, yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor. Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Almanya gibi gelişmiş Avrupa ülkeleri, yenilenebilir enerji üretimini teşvik eden politikalarıyla öne çıkıyor.

Türkiye ise güneş enerjisi potansiyeli açısından önde gelen ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Son yıllarda yapılan enerji yatırımları, ülkenin enerji sektöründe büyük bir atılım yapmasını sağladı. Bu yatırımlar, hem ekonomik hem de çevresel açıdan olumlu sonuçlar doğuruyor.

Enerji sektöründeki bu yatırımlar, sadece reel sektörü değil, aynı zamanda borsayı da olumlu etkiliyor. Enerji sektörüne yatırım yapan birçok kişi, yatırımlarının karşılığını hızla alıyor. Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksine dahil olan hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen hisse yüzde 25,59 ile Alfa Solar Enerji oldu. Alfa Solar Enerji'yi yüzde 26,52 ile Ahlatcı Doğalgaz, yüzde 22,58 ile Anadolu Efes Biracılık izledi.

Ancak, bazı hisselerde değer kaybı yaşandı. Çan2 Termik AŞ yüzde 30,84'lük bir düşüş yaşarken, Qua Granite Hayal Yapı yüzde 6,74'lük ve Odaş Elektrik Üretim Sanayi yüzde 6,65'lik bir değer kaybı yaşadı.

Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirketler arasında Sasa Polyester 321 milyar 994 milyon lira ile birinci sırada yer alırken, Türk Hava Yolları 294 milyar 630 milyon lira ve Ford Otomotiv 290 milyar 623 milyon lira ile sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor. Bu şirketler, Türkiye'nin ekonomisine önemli katkılarda bulunmaya devam ediyorlar. (Haber Merkezi)