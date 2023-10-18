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Yozgat İl Özel İdaresi personeline yönelik yangın tatbikatı düzenlendi.

Personele iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince etkin yangın söndürme teknikleri konularında, Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından uygulamalı olarak eğitim verildi.

İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından ise kurum personellerine yangın türleri, yangına sebep olan etkenler, yangına müdahale ve yangın tüpünün kullanılması gibi konularda bilgi aktarıldı.

Tatbikat kapsamında; kurum içerisindeki personeller başarı bir şekilde tahliye edilirken, tatbikat gereği çıkarılan yangın ise kontrollü bir şekilde söndürüldü. (Alpaslan Demir)