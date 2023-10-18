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Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Gazze’de hastaneye düzenlenen saldırı sonrası kınama mesajı yayınladı.

Gazze’de hastaneye düzenlenen saldırıda acımasızca yine yüzlerce masum insan hayatını kaybettiğini belirten Başkan Coşar, “Çocukların, kadınların, masum sivillerin tedavi gördüğü bir hastaneyi vurmak, dünyanın hiçbir yerinde akıl, vicdan ve insaniyetle bağdaşmaz” dedi.

Coşar yaptığı açıklamada, “Hastaneler, camiler, okullar, sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak, sivilleri hedef alan saldırıları ne sebeple olursa olsun asla kabul edilemez. Tarih; göz göre göre İsrail’in Filistin’e yönelik uyguladığı orantısız gücü, yaptığı insanlık dışı saldırıyı ve kuşatmayı unutmayacak, affetmeyecek! Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı. (Mustafa Babayiğit)