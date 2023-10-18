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Toplantılarda fakültelerin fiziki altyapı, donanım, öğretim elemanı sayısı, bölümler-öğrenci dağılımları ve yürütülen projeler hakkında fakülte dekanları tarafından brifing verildi.

Kurul toplantılarında konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, eğitim öğretim süreçlerinin daha doğru ve nitelikli olabilmesi adına hedefleri, beklentileri ve taleplerini öğretim elemanlarıyla paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar konuşmasında daha fazla proje, yayın gibi akademik literatüre katkı sağlayacak ürünlerin çıkartılması gerekliliğine vurgulayarak bu potansiyelin ve dinamiklerin hızlı şekilde harekete geçirilmesini talebinde bulundu.

Ayrıca Rektör Prof. Dr. Yaşar, fakültelerin donanımsal anlamdaki ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı çalıştıklarının altını çizdi. Rektör konuşmasının sonunda 2023-2024 akademik yılının öğretim elemanları ve öğrencilerimiz içini hayırlı olması temennisinde bulundu.



Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, her fakülte özelinde öğretim elemanlarının talep ve çözüm önerilerini dinledi. (Yasin Nazım Kayhan)