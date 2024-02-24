Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından “Diş Hekimliğinde Patoloji Günleri” konulu sempozyum düzenlendi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır üniversite ev sahipliğinde Diş Hekimliğinde Patoloji Günleri sempozyumu düzenlediklerini söyledi.

Prof. Dr. Hıdır, Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyumun temel amacının eğitimlerine devam eden Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine çağın önemli hastalıkları arasında yer alan oral ve maksillofasiyal patolojiler konusunda eğitici bilgiler vermek olduğu söyledi. Ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hıdır, alanında duayen Prof. Dr. Ömer Günhan ve Prof. Dr. Meral Günhan’ı Yozgat Bozok Üniversitesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyet dile getirdi.

TOBB ETU Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Günhan ve Türk Periodontoloji Derneği üyesi Prof. Dr. Meral Günhan'ın konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda, Prof. Dr. Ömer Günhan, “Oral mukozal immünite, mukozal hastalıklar, odontenojik tümörler ve prekanseröz ağız lezyonları”, Prof. Dr. Meral Günhan ise “Periodontal hastalıkların patogenezi” konularında sunum yaptı.

Prof. Dr. Ömer Günhan konuşmasında ağız hastalıklarının patolojisi periodontal hastalıklar ve ağız kanserleri konusunda bilgiler aktararak mesleki tecrübelerini paylaştı.

Prof. Dr. Ömer Günhan, son dönemlerde artış gösteren ağız kanserleri vakalarına değinerek günümüzde oral patoloji diş hekimliği fakülteleri açısından bir ihtisas dalı olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Meral Günhan, Periodontal Hastalıkların Patogenezi konusunda geleceğin diş hekimlerine bilgiler verdi. Prof. Dr. Günhan konuşmasında periodontal hastalığın önlenmesinde ağız sağlığı ve hijyenin önemi, hijyene bağlı ve çevresel faktörlere ilişkin ağız sağlığı, kimyasallara bağlı ağız lezyonlarının zararları konusunda uyarılarda bulundu.

Sempozyum sonrası Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, sempozyuma katılımlarından dolayı Prof. Dr. Ömer Günhan ve Prof. Dr. Meral Günhan’a plaket takdim etti.