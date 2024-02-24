Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaya geçidini kullanmayan yaşlı adam, karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza, Zafer Mahallesi Ankara-Eskişehir Yolunda meydana geldi. Doğan K. yönetimindeki 26 KR 027 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Asım Onaran’a (81) çarptı. Otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine 170 metre uzaklıkta yaya geçidi olduğu görüldü. Savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Asım Onaran’ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.