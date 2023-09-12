Yerel seçimlerin yaklaştığını belirten Başkan Bilgin, “Atamalar ile alakalı hükümetin ne gibi torpillerin patlatacağını göreceğiz” dedi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Salim Bilgin, “Türkiye’de öğrenci olmak yarış atı olmaktan farksız. Kitap parası, özel ders parası şu parası bu parası derken hem öğrenci yıpranıyor hem de aileler. Eğitim almak, okumak, kendini geliştirmek, aydınlanmak güzel şey elbette. Peki karşılığı ne. 14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken iktidarın, ‘mülakatları kaldıracağız’ söylemi halktan olumlu tepkiler almıştı. Anne babalar artık siyasi parti kapısında çocuğunun ismini yazdırabilmek için sürünmeyeceklerdi. Bir insanın işe girebilmesi için siyasi parti kapısına gitmek zorunda kalması, sistemin çürümüşlüğünü, yöneticilerin ahlaksızlığını gösterir. Velhasıl Anadolu tabiri ile mülakatta ‘dayı’n varsa işin olur’ söylemleri bitecek, bu sistemin kaldırılmasıyla adam kayırmanın önüne geçilecekti. Ama gel gör ki vaat veren taraf AKP olunca, bu işin altından bir Çapanoğlu çıkar diye düşünmeden de edememiştik. Çünkü mülakatlarda döven el de kendisi, vaat verip seven el de. Dün Milli Eğitim Bakanı, bir televizyon kanalında eğitim takvimi ile ilgili konuşurken, ‘Erdoğan mülakatları kaldıracağım demişti’ sorusu üzerine kendisi akıl tutulması yaşayacağımız şu cümle ile karşılık verdi. Tam olarak öyle değil, Cumhurbaşkanımız mülakatların uygulanış biçimi ile ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Artık yorum yapmakta zorlanıyoruz, akşam ak dediklerine sabah kara diyorlar. Yalan, riya diz boyu haline geldi. Atanamadığı için intihar eden gencecik öğretmenlerimizin, çocuklarının sadece kendi ayakları üstünde durması için adil bir sistem isteyen, kapı kapı dolaşan ailelerin vebalini kimse taşıyamaz, hesabını da veremez. Hiç bir genç, hiç bir aile, iş için hangi siyasi parti olursa olsun, kapısına gitmek zorunda değil, olmamalı da. Yerel seçim yaklaşıyor, bakalım ne ‘torpiller’ patlayacak göreceğiz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)