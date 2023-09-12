A Milli Takım, Belçika’nın Genk şehrindeki Cegeka Arena’da oynanan hazırlık müsabakasında Japonya ile karşı karşıya geldi. Milliler, Japonya karşısında Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Salih Özcan, Yusuf Sarı, Salih Uçan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci ve Bertuğ Yıldırım 11’i ile sahaya çıktı. Mücadelenin 15. dakikasında Japonya, Atsuki Ito’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 28. ve 32. dakikalarda Keito Nakamura’nun bulduğu gollerle Japonlar, 3-0’lık üstünlüğü yakaladı. 44. dakikada Ozan Kabak’ın golüyle Milliler farkı 2’ye indirdi. İlk yarı 3-1 Japonya üstünlüğü ile noktalandı. A Milli Takım, 62. dakikada Bertuğ Yıldırım’ın attığı golle skoru 3-2’ye getirdi. 78. dakikada Japonya Junya Ito’nun penaltıdan bulduğu golle 4-2 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Öte yandan A Milli Takım’da Yusuf Sarı, ilk kez milli formayı giydi. (İHA)