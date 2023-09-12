“Reflektif Yelek Giy-Görünür Ol” kampanyası kapsamında 17 motosiklet sürücüsü uyarıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “11 Eylül 2023 günü Yozgat-Boğazlıyan İl yolu üzerinde yapılan trafik denetiminde, Sürüş halinde bulunan 17 motosiklet sürücüsüne uyması gereken kurallar, Kask ve koruyucu kıyafet kullanımının önemi, Hız ve reflektif yeleğinin önemi konularında hatırlatmalar yapılmıştır. Ayrıca trafik ekiplerimizce 17 motosiklet sürücüsüne reflektif yelek dağıtımı yapılmıştır. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından ‘Reflektif Yelek Giy Görünür Ol’ kampanyası devam edecektir” ifadelerine yer verildi. (Alpaslan Demir)