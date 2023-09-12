Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, 12 Eylül 1980 darbesi yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Aydoğmuş yaptığı açıklamada, “12 Eylül 1980 darbesi ve yaşana tüm darbelerle, Adaleti, Demokrasiyi, Refah eşitliği bugün acısını hissettiğimiz demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesi ile sorgusuz sualsiz daha 17 yaşında idam edilen Erdal Eren, 19 yaşında şehit edilen Necdet Adalı, 22 yaşında şehit edilen Mustafa Pehlivanoğlu ve birçok gencimizihaksız yere bir sağdan bir soldan diyerek idam eden, sağcı solcu farketmez birçok gencimize işkence uygulayan, hayatın baharında gençlerimizi hayattan koparan zihniyeti ve demokrasiyi yok etmeye çalışan 12 Eylül 1980 darbesi ve yaşana her türlü darbeyi şiddetle kınıyorum.İştene solcu var ne sağcı,ülkesini seven; vatanı,bayrağı,şerefi,namusu, milleti ve inancı için bedel ödeyen şehitlerimiz var ve hepimiz bu topraklar için bedel ödeyen şehitlerimizin mirasını korumak için varız.Vatanımız bir, bayrağımız bir, dilimiz bir,dinimiz birdir.Bir daha Kara Eylüller yaşanmasın diyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor.Mekanları cennet olsun” diye konuştu. (Haber Merkezi)