Yozgat İl Başkanlığı görevini büyük bir onur ve gururla temsil ettiğini söyleyen Katipoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları ile yapılan ortak istişareler sonucunda görevinden ayrıldığını açıkladı.

Katipoğlu yaptığı açıklamada, “Genel Başkanım Meral Akşener hanımefendinin önderliğinde kurmuş olduğumuz İYİ Parti’nin, büyük bir onur ve gururla temsil ettiğim Yozgat İl Başkanlığı görevinden; Genel Başkanım, İl Yönetim kurulu üyelerimiz ve ilçe başkanlarımızla yapılan ortak istişareler sonucu ayrılmış bulunmaktayım. Genel Başkan’ımın ve İYİ Parti’nin yanında ve emrindeyim. İlgili kamuoyuna saygılarımla arz ederim” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin Yozgat İl Başkanlığı görevindeki değişiklik, partinin Yozgat il teşkilatında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bünyami Katipoğlu'nun görevinden ayrılması sonrasında il teşkilatının yeni başkanının kim olacağı merakla bekleniyor. Parti üyeleri ve Yozgatlılar, bu değişiklikle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Melike Aslı Arslan