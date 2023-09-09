Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat namaz vakitleri… (1)

Yozgat namaz vakitleri 8 Eylül 2023 Cuma Yozgat namaz vakitleri 8 Eylül 2023 Cuma

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:43     06:09     12:43     16:18     19:08     20:29

Akdağmadeni    04:39     06:04     12:39     16:14     19:04     20:24

Aydıncık             04:40     06:07     12:41     16:17     19:07     20:27

Boğazlıyan         04:42     06:07     12:42     16:17     19:06     20:26

Çandır                 04:41     06:06     12:41     16:15     19:05     20:25

Çayıralan            04:40     06:06     12:40     16:15     19:04     20:24

Çekerek              04:39     06:06     12:41     16:16     19:06     20:26

Kadışehri            04:38     06:05     12:39     16:14     19:04     20:25

Saraykent           04:40     06:06     12:41     16:16     19:05     20:26

Sarıkaya              04:41     06:07     12:41     16:16     19:06     20:26

Şefaatli               04:44     06:09     12:44     16:19     19:08     20:28

Sorgun                04:41     06:07     12:42     16:17     19:07     20:27

Yenifakılı            04:43     06:08     12:43     16:17     19:07     20:27

Yerköy                04:44     06:10     12:45     16:20     19:09     20:30