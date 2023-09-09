Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SEDALİN ECZANESİ

SEDALİN ECZANESİ

 ŞEHİR HASTANESİ KARŞISI Erdoğan Akdağ Mah. Viyana Cad. No:10/4
 03542175600
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ŞENEL ECZANESİ

ŞENEL ECZANESİ

 YEŞİLTEPE MAH. HASTANE CAD. NO:4/B
 03543141818
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYDINCIK ECZANESİ

AYDINCIK ECZANESİ

 YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:81/B
 3544871212
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

İMAMOĞLU ECZANESİ

İMAMOĞLU ECZANESİ

 KAYSERI CAD. NO:15
 03546451188
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161746
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SOYLU ECZANESİ

SOYLU ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:13/A
 03547361066
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YILDIZ ECZANESİ

YILDIZ ECZANESİ

 Yeniyol Mah. Milli Egemenlik Cad. No:14/A
 03544682558
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B
 03543754140
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

NİHAN ECZANESİ

NİHAN ECZANESİ

 FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B
 03543686141
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DOĞAN ECZANESİ

DOĞAN ECZANESİ

 KAPLICA MAH. BARAN CAD. NO:33
 03547722646
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ÜNSAL ECZANESİ

ÜNSAL ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. KADİR ÇETİN CAD. NO:25/B

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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YENİ ECZANESİ

YENİ ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:2/D
 03545642518
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

Yerli üretim yapay damar hayat kurtardı Yerli üretim yapay damar hayat kurtardı
FATİH ECZANESİ

 Ayanoğlu Mah.Kırşehir Cad.No:78/A
 03545165151
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