Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “Tüm hanelerimizin önlerini kilit parke taşı ile döşeyeceğiz. Ekiplerimiz bu kapsamda çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Hane halkını mağdur etmeden daha güzel ve yaşanabilir Özükavak için çalışmaya devam” dedi.

Vatandaşlarımızın evlerinin önü toprak yoldu. Vatandaşlarımız bu durumdan oldukça şikayetçi oldular. Kışın yağışlarda evlerinin önü her zaman çamur oluyordu. Bizlerde belediye olarak vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemedik ve tüm ev önlerini kilit parke taşı ile döşemeye başladık. Bunun yanı sıra ilçemizde ihtiyaç duyulan yerlere de kilit parke taşı döşüyoruz. Şuanda birçok ev önünde çalışmalarımızı tamamladık. Şuanda ekiplerimiz Meydan Cami önü ve Yılmaz Çadır Ardıç’ın hane önü kilitli parke taş döşememiz de sona yaklaşılıyor. Çalışmalarımız cami önünde deva ettiği için trafiği tehlikeye sokması nedeni ile araç parkına dönüştürerek sıkıntı ortadan kaldırdık ve yoldan bağımsız hale getirdik. Daha önceden az bir kısmı yapılarak insanları ayrıştırarak hizmet etme anlayışının yerine insan odaklı yeni bir ivme kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah en kısa zamanda kalan ev önlerini de tamamlayarak vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldıracağız. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar sonrasında vatandaşlarımızın memnun görmek bizleri de memnun ediyor” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)