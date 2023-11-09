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Vali Özkan, “Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, sonsuzluğa uğurladığımız günün 85. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyoruz” dedi.

Vali Özkan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Atatürk, milletimize en zor zamanlarında liderlik yapmış, siyasi ve askeri dehasıyla zamanın küresel güçlerine karşı birlik ve beraberlik içerisinde istiklal ve istikbal mücadelemizi başarıya ulaştırmıştır. 19 Mayıs 1919’da yaktığı istiklal meşalesi ile ezelden beri hür yaşamış milletimizin adeta küllerinden yeniden doğarak ayağa kalkmasını ve kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini kırmasını sağlamış ve en büyük eserim dediği Cumhuriyet’i kurarak bizlere emanet etmiştir. Bugün bizlere düşen, vatanımıza ve bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkarak O’nun bırakmış olduğu mirası geleceğe taşımak ve göstermiş olduğu yolda var gücümüzle çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”