Sınav sonuçları, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya e-Devlet girişi ile sorgulanabilir.

EKPSS sınavı, 28 Nisan tarihinde ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde gerçekleştirilmişti. Değerlendirme işlemleri tamamlanan sınav sonuçları, 23 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'ten itibaren erişime açıldı.

Sınav sonuçlarına erişmek için adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret ederek T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapabilirler. Alternatif olarak e-Devlet üzerinden de sorgulama yapılabilmektedir.

EKPSS sınav sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer almaktadır. Ancak, adaylara sınav sonuçları mail veya posta yoluyla bildirilmemektedir. Sonuçlar, sadece internet üzerinden ilan edilmiştir ve tebliğ hükmündedir.

Sınav kurallarına uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Bu kurallar arasında sınav sırasında kopya çekme veya çekilmesine yardım etme, sınav düzenini bozma gibi ihlaller yer almaktadır.

EKPSS sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmektedir. Ağırlıklı puanlar, en küçüğü 40 en büyüğü 100 olacak şekilde hesaplanacak ve EKPSSP1, EKPSSP2 ve EKPSSP3 puanları olarak adaylara sunulacaktır.

Engelli bireylerin kamu kurumlarında eğitimlerini değerlendirmeyi amaçladığı EKPSS sınavı sonuçları, adayların kariyerlerindeki önemli bir dönemeç olarak değerlendirilmektedir. Adayların sınav sonuçlarına erişmeleri ve sonuçlarını kontrol etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.