Almanya’nın başkenti Berlin’de 24-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Turkish Airlines EuroLeague Final Four yarı final maçında Panathinaikos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, organizasyona ev sahipliği yapacak kente geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçakla Berlin'e hareket eden takım, akşam saatlerinde Berlin Havalimanına geldi. Teknik ve idari kadromuz ile oyuncuları, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Berlin Fenerbahçeliler Derneği üyeleri ve çok sayıda taraftar tarafından karşılandı.

Berlin Derneğimizin üyeleri kaptanı Melih Mahmutoğlu'na çiçek takdim ederken, kafile tezahüratlar eşliğinde takım otobüsüne binerek, kamp yapacağı otele geçti.