Bu yıl 22-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan 14. Bahar Şenliği kapsamında, Yozgat'a öğrenci topluluğu müzik grubu olan Grup Arif, Tiyatro Sürmeli'nin "Defineciler" adlı oyunu ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği şarkıcı Grup İkilem sahne alacaklar.

Etkinlikler, Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olup, 4 gün boyunca devam edecek.

Şenliğin ilk gününde gerçekleştirilen etkinlikler arasında açılış ve ödül töreni, Devlet Halk Dansları, DJ Kadir İnanır, ritim saz ve sıra gecesi etkinlikleri yer aldı.

Diğer günlerde ise şu etkinlikler gerçekleşecek:

İkinci gün: Yozgat Bozok Halk Dansları, Bozok Tiyatro'nun "Kılıbık" adlı oyunu ve Rock Modern Grup Vale konseriyle vatandaşlar eğlenecek.

Üçüncü gün: Öğrenci topluluğu müzik grubu olan Grup Köseoğlu, İİBF Sanat ve Tiyatro'nun "Erkekler Köyü" adlı oyunu ve Ankara Pop Modern Orkestrası sahne alacaklar.

Dördüncü gün ise öğrenci topluluğu müzik grubu Grup Arif, Tiyatro Sürmeli'nin "Defineciler" adlı oyunu ve Grup İkilem'in konseri ile etkinlikler gerçekleştirilecek.

Yozgat Bozok Üniversitesi, her yaştan ve her kesimden insanın katılımını bekliyor ve renkli etkinliklerle dolu bu şenliğe herkesi davet ediyor.