Üniversite kampüsünde sürecek Bahar Şenlikleri programı kapsamında, açık hava konserleri, DJ performansları, dans gösterileri, tiyatro, sıra gecesi gibi pek çok etkinliğe yer verildi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış programına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Aslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Baro Başkanı Av. Muhsin Ayanoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya fakülte dekanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

14. Bahar Şenliği açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “18 yıl önce geleceğe yön verecek aydınlık nesiller yetiştirme hedefiyle çıktığımız bu yolda eğitimde ve bilimde topluma hizmette öncü bir kurum olma hedefiyle gurur verici bir çok başarıya imza attık. Bu süreçte yenilikçi ve özgün eğitim anlayışımızla binlerce genç arkadaşımızı hayata hazırlıyoruz. İnsan odaklı eğitim ve öğretim faaliyetleri ile milli ve manevi değerlerini benimsemiş, nitelikli bireyle yetiştirmek üniversitemizin en temel gayesidir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bu yıl 18.’inci yıl dönümünü kutlayan üniversitemiz gençliğin dinamikliğini, çevikliğini ve heyecanını içinde taşımakta ve bu yıl dönümünü 14.’ncü Bahar Şenlikleriyle kutlamaktadır. İç ve dış paydaşlarımızın büyük emekleri ve desteğiyle hayata geçen bu etkinlikte üniversitemizin geçmişten bu güne olan yolculuğuna bir kez daha şahitlik etmekteyiz.”

Açılış konuşmasının ardından 03-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 14. Spor Şenlikleri müsabakalarında dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Şenliklerin ilk günü etkinlikleri kapsamında DJ Kadir İnanır sergilediği performansla üniversite gençliğini coşturdu. Devlet Halk Dansları gösterisi ise izleyenlerin beğenisi topladı. Şenliklerin ilk gecesinde Bozok Üniversitesi Müzik ve Sanat Topluluğu tarafından perküsyon ve ritim gösterisinin ardından sıra gecesi düzenlendi. Sıra gecesinde üniversite öğrencileri yorucu öğretim yılının yorgunluğunu ve stresini eğlenerek attı.