Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvuruların yarın başlayacağını duyurdu.
ÖSYM'nin açıklamasına göre, 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştirilecek.
Başvurular, 26 Şubat tarihine kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecekler.
Sınavla ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu'na ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişebilirler.Kaynak: Haber Merkezi