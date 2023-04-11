Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, ekiplerin çalışmalarını aktararak öncelikli olarak hak sahibi olan bireyleri tespit etmeye devam ettiklerini söyledi.

İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Hatay ili Hassa ilçesinde kurulan konteyner kentlerde öncelikli olarak hak sahibi olan bireyleri tespit etmeye devam ediyoruz. Meslek elemanlarımız bu kapsamda şehit yakını, gazi, engelli, yaşlı vb. dezavantajlı bireyleri ziyaret ederek raporlaştırıyor. İlgili makamlara sunuyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi