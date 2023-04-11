Paylaşılan açıklamada, Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2’nci dönem sınavlarının 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacağı kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2’nci dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. Ceza infaz kurumlarında bulunan öğrenciler; Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlü öğrencilerin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları 8 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından sınav uygulama esasları ve çevrim içi sınav hakkında bilgiler de verildi. Haber Merkezi