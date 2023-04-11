16 puan toplayan İstanbul Şişli SK lider durumda. Bingöl Gençlik SK ise 15 puanla ligin ikinci sırasında yer alıyor.



8 takımın 4 devreli lig usulüne göre mücadele ettiği ve normal sezonu ilk 5 sırada tamamlayacak takımların final turu play-off oynayacağı ligin statüsü, TFF Yönetim Kurulu'nun 21.03.2023 tarihli ve 68 sayılı toplantısında alınan kararla ''2 devreli usulüne göre oynanır'' şeklinde değiştirilmişti.

14 hafta sürecek TFF Futsal Ligi normal sezonunu 1.sırada tamamlayan takım direkt olarak finale yükselecek. Sezonu 2. sırada bitiren takım ile 5. sırada bitiren takım ile sezonu 3. sırada bitiren takım ve 4.sırada bitiren takım birbirleriyle eşleşerek final turu play-off 1. turunda mücadele edecek.

Play-off 1. turu müsabakaları sonucunda rakibine üstünlük sağlayan takımlar play-off 2. turunda mücadele edecek. Play-off 1. tur ve 2. tur müsabakaları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarda galibiyet sayısı fazla olan takım üst tura yükselecek. Galibiyet sayısının eşit olması durumunda birbirlerine attıkları gollere bakılacak. Birbirlerine attıkları goller eşit ise ikinci müsabakanın normal süresi sonunda 5'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması durumunda kazanan takım penaltı vuruşları sonucunda belirlenecek. Final turu müsabakaları normal sezonu üst sırada bitiren takımların ev sahipliğinde oynanacak.

Final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre oynanacak ve galibiyet sayısı fazla olan takım TFF Futsal Ligi şampiyonu olacak. Galibiyet sayısının eşit olması durumunda takımların birbirlerine attıkları gollere bakılacak. Gol sayıları eşit ise ikinci müsabakanın normal süresi sonunda 5'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması durumunda kazanan takım penaltı vuruşları sonucunda belirlenerek 2022/2023 sezonu TFF Futsal Ligi şampiyonu olacak takım ülkemizi UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkını kazanacak.



“LİGİMİZİN KALİTESİNİ ARTTIRACAĞIZ”

Ligin geride kalan süreci ile ilgili bir değerlendirme yapan TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin şunları söyledi: "6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler sonucunda TFF Futsal Ligimizi de durdurduk. Gerekli önlemleri aldıktan ve ilgili statü değişikliklerini yaptıktan sonra 3 Nisan 2023 tarihinde yaklaşık 2 aylık bir aranın ardından ligimizi tekrar başlattık. Diyarbakır, Adana ve Bingöl gibi depremden çok fazla etkilenen takımların mücadele ettiği ligimizde tüm tedbirleri aldık. Ligimizin kalitesini üst seviyelere taşıyabilmek için Futbol Gelişim Direktörlüğü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Futsalın gelişimi için yeni projeler ve alt yapı planlamaları hazırlıyoruz.” Haber Merkezi