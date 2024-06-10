Fenerbahçe Spor Kulübü'nün uzun yıllar yöneticiliğini yapmış olan Ömer Temelli'nin işleri ve serveti hakkında merak edilen detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar:

ÖMER TEMELLİ'NİN İŞLERİ VE ŞİRKETİ

Ömer Temelli, YALTEM Temsilcilik Savunma Araçları Temin Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu üyesidir. Ancak, iş adamı kimliğiyle ilgili net bilgilere ulaşılamamıştır. Temelli'nin iş faaliyetleri hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

KARİYERİ VE KİŞİSEL BİLGİLERİ

1963 yılında İstanbul'da doğan Ömer Temelli, aslen Trabzon'un Sürmene ilçesindendir. Eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlayarak mezun olmuştur.

Spor yönetimi alanında kariyerine devam eden Temelli, Mart 2006'da Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kuruluna önce yedek, sonra asil üye olarak katılmıştır. Fenerbahçe'deki görev süresi boyunca stadyum ve tesis yönetimi, Fenerbahçe Ülker Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Koleji, Taraftar Kart, Fenercell ve Futbol Altyapısı gibi çeşitli alanlardan sorumlu Asbaşkanlık görevlerinde bulunmuştur.

Ömer Temelli, evli ve iki çocuk babasıdır.

SERVETİ

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olarak tanınan Ömer Temelli'nin serveti hakkında net bir bilgiye ulaşılamamıştır. Forbes'un milyarderler listesinde adı geçmese de, iş dünyasındaki etkili konumu ve yatırımlarıyla bilinmektedir. Ancak, kişisel servetinin boyutları kamuoyu tarafından net olarak bilinmemektedir.