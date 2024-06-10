Ali Koç, Türk iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı olarak tanınır. 2 Nisan 1967'de İstanbul'da dünyaya gelen Koç, Rahmi Koç ve Çiğdem (Simavi) çiftinin en küçük oğludur. Ömer Koç ve Mustafa Koç adında iki abisi bulunmaktadır.

Eğitimine İngiltere'de Harrow Okulu'nda başlayan Ali Koç, 1985 yılında mezun oldu. Daha sonra ABD'nin Houston, Teksas'taki Rice Üniversitesi'nden lisans derecesi aldı ve ardından Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Koç, iş yaşamına çeşitli kuruluşlarda yönetici olarak başladı ve Koç Holding AŞ yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

Profesyonel kariyerine otomotiv sektöründe başlayan Koç, Otosan A.Ş. ve Koç Holding bünyesinde çeşitli pozisyonlarda çalıştı. ABD'de American Express Bank ve Morgan Stanley gibi kuruluşlarda da deneyim kazandı. Daha sonra Koç Holding'in stratejik planlama grubunda görev aldı ve yeni iş geliştirme koordinatörlüğü yaptı. 2006 yılında Koç Holding Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı olarak atandı.

Ayrıca Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde iki dönem yöneticilik yapmıştır. 1992 yılında askerlik görevini tamamlamış olan Ali Koç, iş hayatının yanı sıra eğitimine de önem vermiş ve ekonomi ve iş idaresi alanında eğitim almıştır.

Özel hayatına gelince, Ali Koç, 21 Ekim 2005 tarihinde Nevbahar Demirağ ile evlenmiştir. Çiftin Sadberk Leyla Koç (d.2006) ve Kerim Rahmi Koç (d.2008) adında bir kız ve bir oğlu bulunmaktadır.