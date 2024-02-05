Tahmini Okuma Süresi: dakika

MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel, emekliler için hazırladıkları proje olan “Hilal Kart” hakkında açıklama yaptı.

Hilal Kart projesinin ne işe yaradığı hakkında bilgi veren aday Açıkel, belediye başkanı olarak seçildiği takdirde “Hilal Kart” projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Açıkel, kart ile emeklilerin Yozgat Belediyesine ait bütün ulaşım araçlarından ücretsiz bir şekilde yararlanacağını duyurdu.

Yozgatlı emeklilerin yararlanabileceği kart ile ilgili açıklamasına devam eden Açıkel, emeklilerin belediyeye ait bütün sosyal tesislerden yapacakları alışverişlerde yüzde 50 indirim hakkına sahip olacaklarını aktardı.

Açıkel açıklamasında, “Değerli hemşerilerim sizlerin destekleriyle belediye başkanı olarak seçildikten sonra Yozgat’ta bütün emeklilerimizin yüzü gülecek. Uygulayacağımız ‘Hilal Kart’ projesi ile emeklilerimiz, Yozgat Belediyesine ait bütün ulaşım araçlarından ücretsiz bir şekilde yararlanabilecekler. Yine bu kart sayesinde belediyeye ait belediyeye ait bütün sosyal tesislerden yapacakları alışverişlerde yüzde 50 indirim hakkına sahip olacaklar. Anlaşmalı iş yeri ya da esnaflarımızla da belirli oranlarda indirim sağlayacağız. Bu sayede emeklilerimizin yüzü gülecek. Çünkü emekliye değer Yozgat’a değer” şeklinde konuştu.