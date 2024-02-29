Toplantıda projelerini vatandaşlara anlatan Açıkel, hazırladıkları projeler ile seçimi kazanmaları halinde Yozgat’a değer katacaklarını ifade etti.

TEKKE MAHALLESİ’NDE AÇIKEL RÜZGARI

MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu’nun da hazır bulunduğu toplantıda MHP Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel’e vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildi. Miniklerle, gençlerle özel olarak ilgilenen, hangi yaş grubu olursa olsun kurduğu yakın diyaloglarla dikkat çeken Açıkel, konuşmasında Yozgat’a dair ne varsa, Yozgat’ı bir adım ileriye götürecek tüm düşüncelerini ve projelerini mahalle halkına anlattı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ"

Projelerini sıralarken özellikle “Kentsel Dönüşüme” özel bir parantez açan Açıkel, Yozgat’ı birlikte yönetmek ve akılcı kararlar almak için de “Kent Konseyi” kuracaklarını ifade etti. Yozgat’ın artık “Sadece ben bilirim” anlayışından kurtulacağını vurgulayan Açıkel, “Kent Konseyi” ile Yozgat’ta önemli kararların istişare kültürü içerisinde alınacağını ve Yozgat’ın herkesin katılımıyla yönetileceğini vurguladı.

"HİLAL KART PROJESİYLE EMEKLİLERİN YÜZÜ GÜLECEK"

Açıkel, emekliler için hazırladıkları proje olan “Hilal Kart” hakkında açıklama yaptı. Açıkel açıklamasında, “Değerli hemşerilerim, sizlerin destekleriyle belediye başkanı olarak seçildikten sonra Yozgat’ta bütün emeklilerimizin yüzü gülecek. Uygulayacağımız ‘Hilal Kart’ projesi ile emeklilerimiz, Yozgat Belediyesine ait bütün ulaşım araçlarından ücretsiz bir şekilde yararlanabilecekler. Yine bu kart sayesinde belediyeye ait bütün sosyal tesislerden yapacakları alışverişlerde yüzde 50 indirim hakkına sahip olacaklar. Anlaşmalı iş yeri ya da esnaflarımızla da belirli oranlarda indirim sağlayacağız. Bu sayede emeklilerimizin yüzü gülecek” dedi.

Konuşmasının devamında Yozgat’a değer katacak eğitim, sosyal, kültürel, turizm, spor ve özellikle istihdam alanlarındaki projelerini aktaran ve vatandaşlardan 31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimlerde destek isteyen Açıkel, alacakları oy oranını da açıklamaktan geri durmadı. MHP’nin uzun bir aradan sonra “Kale”sini yeniden alacağını iddia eden Açıkel, denenmişlerin yerine bu kez kendisine şans verilmesinin Yozgat’a neler katacağını göstermek için fırsat verilmesini istedi. İlgilerinden dolayı mahalle halkına teşekkür eden Açıkel, vatandaşlarla günün anısına fotoğraf çekindi.