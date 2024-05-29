Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı ve önceki dönem Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı ziyaret etti.

Başkan Kazım Arslan, Ömer Açıkel’i makamında ağırdı.

Ziyarette Yozgat için yapılacak ve yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Ömer Açıkel, “Yozgat Belediyesini ziyaret edip Belediye Başkanı Kazım Arslan’la Yozgat’a ilişkin fikir alışverişinde bulunduk” dedi.