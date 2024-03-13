Seçime az bir süre kala Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, projelerini açıklamayı sürdürüyor.

Belediye başkanı olarak seçilirse neler yapacağını anlatarak vatandaşları bilgilendiren Açıkel, Güneş Enerjisi Sistemi projesi hakkında bilgi verdi.

Güneş Enerjisi Sistemi projesi ile Yozgat Belediyesinin elektriğe ödediği milyonlarca lirayı halkın sırtına bir kambur olmaktan çıkaracaklarını belirten Açıkel, “Üreten, üretirken büyüyen bir Yozgat Belediyesi olmak için çıktık yola” dedi.

Aynı zamanda üretilen elektriği satarak belediyeye gelir elde edeceklerinin altını çizen Açıkel, “Bu sayede hem tasarruf edeceğiz hem de elde ettiğimiz geliri daha yaşanabilir bir Yozgat için kaynak olarak kullanacağız. Biliyoruz ki üretime değer Yozgat’a değer” şeklinde konuştu.