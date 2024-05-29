Olcay Kılavuz, Türk siyaset sahnesinin tanıdık bir ismi olarak bilinir. 1985 yılında Niğde'de doğan Kılavuz, uzun yıllar boyunca Ülkü Ocakları'nda görev yapmış ve 2018 yılında MHP milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. Peki, Olcay Kılavuz kimdir? İşte Olcay Kılavuz'un yaşamı ve siyasi kariyeri hakkında detaylar.

Türk siyasetinde önemli bir yere sahip olan Olcay Kılavuz, uzun yıllar boyunca Ülkü Ocakları'nda görev yapması bakımından oldukça tanıdık bir isimdir. Peki, Olcay Kılavuz kimdir?

OLCAY KILAVUZ KİMDİR?

Olcay Kılavuz, 18 Ekim 1985 tarihinde Niğde'de dünyaya geldi. Eğitimine Niğde'de başladı ve Faik Şahenk Anadolu Teknik Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Niğde Meslek Yüksek Okulu İnşaat bölümünde eğitimine devam etti ve buradan başarıyla mezun oldu. Spor Yöneticiliği alanında yüksek lisans yaparak Spor Bilimleri alanında uzmanlaştı.

ÜLKÜ OCAKLARI'NDAKİ GÖREVLERİ

Olcay Kılavuz, kamuoyunda uzun yıllar Ülkü Ocakları'nda aktif görev almasıyla tanınmaktadır. 2006-2010 yılları arasında Niğde Ülkü Ocakları Başkanlığı'nı yürüttü ve bu dönemde örgütün başarılı çalışmalarına liderlik etti. 2010 yılında Üniversitelerden ve Orta Öğretimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanarak Ülkü Ocakları'nın genel merkezinde önemli bir pozisyon üstlendi. 2011 yılında ise Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

10 Mayıs 2012'den itibaren Ülkü Ocakları Genel Başkan Vekilliği görevini üstlendi ve 9 Aralık 2012'de Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı'na atandı. Bu görevde, örgütün genel yönetiminde etkin bir rol oynadı.

SİYASİ KARİYERİ

Olcay Kılavuz, 2018 Türkiye genel seçimlerinde MHP'den Mersin Milletvekili adayı olarak gösterildi ve seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Kılavuz, bu dönemde MHP'nin Mersin Milletvekili olarak önemli çalışmalara imza attı.

Olcay Kılavuz'un siyasi kariyeri, 2018 seçimlerinde birinci sıradan aday gösterilmesiyle önemli bir dönemeç aldı. Ancak, 2023 Cumhurbaşkanlık ve Milletvekili seçimlerinde dördüncü sıradan aday gösterildi ve milletvekili seçilemedi.

OLCAY KILAVUZ EVLİ Mİ?

MHP'li Olcay Kılavuz, siyasi kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da bilinir. Olcay Kılavuz eşi Kadriye Biber ile 2015 yılında dünya evine girdi . Çiftin bu birlikteliğinden iki çocukları dünyaya gelmiştir.