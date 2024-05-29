Bu gelişmenin ardından Yozgat’ın yetiştirdiği dünyaca ünlü ve ödüllü değerli bilim adamlarından Prof. Dr. Taner Demirer'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Prof. Dr. Taner Demirer kimdir?

PROF. DR. TANER DEMİRER'İN EĞİTİM VE KARİYER YOLU

Prof. Dr. Taner Demirer, 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1987-1997 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) eğitim gördü. İç hastalıkları ihtisasını Wisconsin Tıp Fakültesi'nde, Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve Kemik İliği Transplantasyonu ihtisaslarını ise Washington Üniversitesi'ne bağlı Fred Hutchinson Kanser Merkezi'nde tamamladı. Bu süreçte, Fred Hutchinson Kanser Merkezi tarafından "Outstanding Clinical Research" ödülüne layık görüldü.

TÜRKİYE’DE İLK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANT MERKEZİ’NİN KURUCUSU

Dr. Demirer, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı’na bağlı ilk kemik iliği transplant merkezini Ekim 1999’da Ankara Numune Hastanesi'nde kurdu ve bu merkezin direktörlüğünü Ekim 2001 yılına kadar sürdürdü. Türkiye'de kemik iliği transplantasyonu alanında öncülük eden çalışmaları ile tanınan Dr. Demirer, bu alandaki yenilikçi yaklaşımları ve başarılı uygulamaları ile dikkat çekti.

AKADEMİK VE BİLİMSEL KATKILARI

Prof. Dr. Taner Demirer, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Avrupa Bilimler Akademisi Asli Üyesi olup, Dünya Akademiler Birliği Seçici Kurul üyesidir. Akademik ve bilimsel çalışmaları ile uluslararası alanda saygın bir yere sahip olan Demirer, tıbbi onkoloji ve hematoloji alanındaki katkıları ile tanınmaktadır.

SİYASİ KARİYER

Siyasi kariyerinde de aktif bir rol oynayan Prof. Dr. Taner Demirer, İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Sağlık Politikaları Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılmasıyla dikkat çeken Demirer, sağlık politikaları ve bilimsel çalışmalarıyla siyasette de önemli bir isim olarak yer almaktadır.

Prof. Dr. Taner Demirer’in CHP’ye katılması, sağlık ve bilim dünyasındaki birikimlerini siyasi alanda da değerlendireceği yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

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