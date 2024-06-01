TOKİ Şehit Mehmet Koçak İlkokulu tarafından Okuma Bayramı Etkinliği düzenlendi.

Okulda düzenlenen etkinlikte okuma ve yazma öğrenen öğrencilere pastalı kutlama yapıldı.

TOKİ Şehit Mehmet Koçak İlkokulundan yapılan açıklamada, “Okuma bayramı etkinliği, hem öğrenciler hem de veliler için gurur verici anlar yaşattı. Minik öğrencilerin gösterdikleri performanslar ve edindikleri okuma alışkanlığı, eğitimdeki ilk yıllarında büyük bir başarı elde ettiklerini gösterdi.

Etkinlik, öğrencilerin eğitim hayatlarına olumlu bir başlangıç yapmalarını sağlayarak geleceğe umutla bakmalarını sağladı” ifadelerine yer verildi.