Yozgat’ta Küçük Eller Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde eğitim alan çocuklar tarafından hazırlanan yılsonu gösterisi büyük beğeni topladı.

Okulların sene sonu tatiline gireceği şu günlerde kreşler de yılsonu gösterilerini sergilemeye başladılar.

Küçük Eller Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde eğitim alan minik öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Renkli görüntülere sahne olan yılsonu gösterisinde çocuklarının performanslarını izleyen aileler minikleri ayakta alkışladı. Öğrencilerin tiyatro gösterileri, skeçleri ve oyunları katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

PRENSES MEZUN OLDU

Gazetemiz sahibi Alpaslan Akyüz’ün prensesi Deniz Akyüz, mezuniyet heyecanı yaşadı.

Deniz Akyüz, 2024-2025 yılı eğitim ve öğretim hayatında 1’incisi sınıfa başlayacağından dolayı Küçük Eller Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde mezun oldu. Eğitim hayatında ilk mezuniyetini yaşayan Deniz Akyüz, ilkokula başlamanın da heyecanını yaşıyor.

11 YIL EĞİTİM VERİYOR

Küçük Eller Kreş ve Gündüz Bakım Evi Yozgat ‘ta 2013 yılından beri eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaliteyi her zaman ön planda tutan kreş, uzman kadrosu ile öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

Yapmış oldukları faaliyetlere bir yenisini daha ekleyen kreş 2023 -2024 eğitim ve öğretim hayatında yılsonu gösterisini gerçekleştirdi.