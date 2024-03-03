Karar, haftanın bir günü okul kantinlerinde çorba satışını içermekte. Kayıt belgesi alan gıda işletmeleri, belirlenen günlerde çorba üreterek öğrencilere sunabilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı, projeyi desteklemek ve öğrencilerin ilgisini çekmek amacıyla özel afişler de hazırladı.

Ankara Kantinciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Şahin, projenin obeziteyle mücadele ve sağlıklı beslenme için olumlu bir adım olduğunu belirtirken, haftanın sadece bir günü için belirlenen düzenlemenin yetersiz olduğunu ifade etti. Şahin, kantincilere daha fazla esneklik tanınarak çorbaların istenilen gün ve saatte hazırlanabilmesi gerektiğini vurguladı.