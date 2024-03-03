Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ilgi çekici bir finansman kampanyasıyla gündemi meşgul ediyor. T10X modeli için başlatılan kampanya çerçevesinde, T10X V2 uzun menzil için 350 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunulmaktadır.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'e kıyasla yüzde 56,6 artarak 79 bin 701'e yükselmiştir. Elektrikli otomobil satışlarında TOGG ise 1625 adetle pazarda lider konumunu sürdürmektedir. Bu başarı, markanın yenilikçi ve çevreci yaklaşımının bir yansıması olarak öne çıkmaktadır.

TOGG'un T10X V2 modeli, uzun menzili ve şık tasarımıyla dikkat çekmektedir. Kampanya kapsamında sunulan 0 faizli kredi avantajıyla, kullanıcılar 350 bin TL'ye kadar finansman desteği alabilmektedir. Bu özel Mart ayı kampanyasında aylık ödemeler 29.167 TL olarak belirlenirken, Nisan sonuna kadar fiyat sabitleme garantisi de sağlanmaktadır. Ayrıca, 12 ay vadeli ödeme seçeneğiyle birlikte T10X V2'yi sahiplenmek hiç bu kadar avantajlı olmamıştır.

T10X serisinin diğer modelleri için de çekici finansman seçenekleri bulunmaktadır. V1 uzun menzil ve V1 standart menzil için sunulan kredi imkanlarıyla kullanıcılar, araç bedelinin yüzde 50'sine kadar kredi ve 36 ay vade avantajından faydalanabilmektedirler.

TOGG'un mobil uygulaması Trumore üzerinden yapılan siparişlerde, Mart ayında T10X siparişi veren kullanıcılara Nisan sonuna kadar fiyat sabitleme garantisi sunulmaktadır. Trumore uygulaması, App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden indirilip kimlik oluşturularak kolayca kullanılabilmektedir.