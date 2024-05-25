Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti MKYK toplantısında yaptığı sunumda, önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yeni öğretmenlik şartları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre Bakan Tekin'in sunumundan öne çıkan başlıklar:

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ İLE YENİ EĞİTİM DÖNEMİ

Öğretmen adayları, mesleğe başlamadan önce Milli Eğitim Akademisi’nde bir yıl süreyle eğitim alacaklar. Bu eğitim kapsamında öğretmenlik meslek bilgisi, müfredatla sınırlı özel alan bilgisi ve tüm branşlarda dil, tarih ve kültür konularında eğitimler verilecek.

Milli Eğitim Akademisi’ne giriş KPSS puanı ile yapılacak, ancak öğretmenliğe atama Akademi’de alınacak başarı puanına göre belirlenecek. Adaylar, teorik derslerde yazılı sınavla; uygulamalı derslerde ise uygulama yaptığı okulda danışman öğretmen ve akademi eğitim personeli tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek. İki değerlendirmenin ortalamasına göre geçme notu alacaklar.

Akademiye kabul edilen öğretmen adaylarına aylık yaklaşık 23 bin TL ödeme yapılacak. Bu destek, adayların eğitim sürecinde maddi anlamda rahatlamalarını sağlayacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak; hayâsızca hareketler, müstehcenlik gibi suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olanlar öğretmen olamayacak. Hâlihazırda görevde olanlar ise bu suçlardan mahkum olduklarında öğretmenlik mesleği sona erecek.

Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda asgari ve azami çalışma süresi 3-12 yıl olarak belirlendi. Bu düzenleme, öğretmenlerin deneyim kazanmasını ve sürekli gelişimini amaçlıyor.

Görev başındaki öğretmenler için beşer yıllık dönemleri kapsayan branş bazlı eğitimler düzenlenecek. Bu eğitimler, öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak güncellemelerine yardımcı olacak.

Milli Şuur Komisyonu, Türkiye’ye Yönelik Asılsız İddialar Komisyonu, Örtük Program Komisyonu, Millî Kalkınma Hamleleri Komisyonu, Kültür ve Gönül Coğrafyamız Komisyonu, Akdeniz ve Adalar Komisyonu gibi yeni komisyonlar kurulacak. Bu komisyonlar, öğretmenlerin ve öğrencilerin milli bilinç ve farkındalıklarını artırmayı hedefliyor.

Bu yeni düzenlemeler ve uygulamalarla, öğretmenlik mesleği daha nitelikli ve etkili hale getirilmesi amaçlanıyor. Meclis’e sunulacak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenlerin ve eğitim sisteminin kalitesini artıracağı öngörülüyor.