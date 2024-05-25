Türk hukuk profesörü ve siyasetçi Bedii Süheyl Batum, 6 Mayıs 1955 tarihinde doğdu. Galatasaray Lisesi’nden mezun olan Batum, üniversite eğitimini Fransa’da Paris I Panthéon - Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku kürsüsünde asistan olarak kariyerine başladı.

Süheyl Batum, 1985 yılında “Siyasal Katılma Aracı Olarak Referandum” konulu teziyle doktor unvanını aldı. 1990 yılında “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri” başlıklı teziyle doçent oldu. 1996 yılında “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye” isimli teziyle profesör unvanını kazandı. İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Okan Üniversitesi’nde Anayasa Hukuku dersleri verdi.

Batum, 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu'na seçildi ve Genel Sekreterlik görevini üstlendi. 2011 genel seçimlerinde CHP’den Eskişehir milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum, Mayıs ayının başında listesini teslim etti. Yönetim Kurulu asil listesinde Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı ve Suat Sarı gibi isimler yer alıyor. Batum, seçim öncesinde yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Evli ve iki çocuk babası olan Süheyl Batum, aynı zamanda köşe yazarlığı yaptı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. 2019 yılında Atatürkçü Düşünce Derneği başkanlığından istifa etti.

Galatasaray Başkan adayı Süheyl Batum’un kariyeri ve mesleki geçmişiyle ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler için, bu süreçte yaptığı açıklamalar ve projeleri yakından takip edilmektedir. Galatasaray’ın geleceğini şekillendirecek bu önemli seçimde, Batum’un adaylığı sarı-kırmızılı camia tarafından büyük bir merakla bekleniyor.