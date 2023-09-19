Öğrencilerin huzur ve güvenliği için toplandılar!

Öğrencilerin “Taşıma Güvenliği Toplantısı”, Saraykent Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının daha güvenli ve huzurlu bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Mili Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, şube müdürleri,İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, okul müdürleri ve servis şoförleri ile "Taşıma Güvenlik Toplantısı " yapıldı.

Düzenlenen toplantı ile ilgili paylaşılan açıklamada ise, “Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin çocuklarımızın güvenli bir şekilde eğitim öğretimlerini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız sürdürülecektir. Okul çağındaki çocuklarımızın servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını, ebeveynlerin çocukları için herhangi bir endişe duymaksızın okula göndermeleri ve aynı şekilde evlerine dönüşlerini sağlamak, daha güvenli okul yolu oluşturmak amacıyla trafik güvenliğini artırıcı tedbirlerin alınması ve bunların sürdürülebilecektir” denildi. (Melike Aslı Arslan)