Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar yaptığı açıklamada, “Ülkemizin bağımsızlığı, milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna canlarını ortaya koymaktan çekinmeden, görevi esnasında bu unvana ulaşan gazilerimiz gurur kaynağımızdır” dedi.

Rektör Yaşar, “Bugün gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum ” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)