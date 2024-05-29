Öğrencileri Iş Görüşmelerine Hazırladı

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, “İş Görüşmeleri Eğitimi” etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

İletişim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklam ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümleri son sınıf öğrencileri katıldı.

Dekan Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, eğitimde özgeçmiş hazırlama, mülakata hazırlanma gibi konularla birlikte iş görüşmelerinde faydalı olacak bilgileri öğrencilerle paylaştı.

Fakülte yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk; Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklam, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerimizin son sınıf öğrencilerine ‘İş Görüşmeleri Eğitimi’ verdi. Eğitimde özgeçmiş hazırlama, mülakata hazırlanma gibi konularla birlikte iş görüşmelerinde faydalı olacak bilgilere de yer verildi” denildi.