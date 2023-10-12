2023-2024 eğitim yılı KYK burs ve kredi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyuruldu.
Başvurular, 12 Ekim 2023 ile 19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.
KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Burs ve kredi başvuruları her yıl belirli tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınır.
E-Devlet şifresi olmayan öğrenciler, PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi alabilir veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerini kullanabilirler (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı).
Başvuru sırasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler talep edilir ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılarak teyit edilir.
Başvuruların sonucunda, belirlenen bütçeye göre öğrencilere burs veya öğrenim kredisi verilir.
KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
KYK burslarından faydalanabilecek öğrenci grupları şunlardır:
Ön lisans öğrencileri
Lisans öğrencileri
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile kayıt yapan öğrenciler
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri
ÖSYM sınav sonuçlarına göre puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler
Amatör milli sporcu olan öğrenciler
Ayrıca, özel durumlarına göre öncelikli olarak burs almaya hak kazanan öğrenci grupları da vardır:
Şehit çocukları
Gazi çocukları
Engelli öğrenciler
Anne ve babası vefat etmiş öğrenciler
Yetiştirme Yurtlarında barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan öğrenciler
Darüşşafaka Lisesi mezunları
Amatör milli sporcu olan öğrenciler
Bir öğrenci aynı anda hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
KYK BURSU NEDEN KESİLİR?
KYK bursunun kesilme nedenleri şunlar olabilir:
Başarısız olma
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya uzaklaştırma cezası alma
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
Öğretim kurumunun kapatılması
Yurttan süresiz çıkarma cezası alma
Kesin hükümle mahkûm olma durumları