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2023-2024 eğitim yılı KYK burs ve kredi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyuruldu.

Başvurular, 12 Ekim 2023 ile 19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi başvuruları her yıl belirli tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınır.

E-Devlet şifresi olmayan öğrenciler, PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi alabilir veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerini kullanabilirler (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı).

Başvuru sırasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler talep edilir ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılarak teyit edilir.

Başvuruların sonucunda, belirlenen bütçeye göre öğrencilere burs veya öğrenim kredisi verilir.

KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

KYK burslarından faydalanabilecek öğrenci grupları şunlardır:

Ön lisans öğrencileri

Lisans öğrencileri

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile kayıt yapan öğrenciler

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri

ÖSYM sınav sonuçlarına göre puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler

Amatör milli sporcu olan öğrenciler

Ayrıca, özel durumlarına göre öncelikli olarak burs almaya hak kazanan öğrenci grupları da vardır:

Şehit çocukları

Gazi çocukları

Engelli öğrenciler

Anne ve babası vefat etmiş öğrenciler

Yetiştirme Yurtlarında barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan öğrenciler

Darüşşafaka Lisesi mezunları

Amatör milli sporcu olan öğrenciler

Bir öğrenci aynı anda hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSU NEDEN KESİLİR?

KYK bursunun kesilme nedenleri şunlar olabilir:

Başarısız olma

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya uzaklaştırma cezası alma

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

Öğretim kurumunun kapatılması

Yurttan süresiz çıkarma cezası alma

Kesin hükümle mahkûm olma durumları