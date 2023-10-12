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2023-2024 Yozgat 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele edecek olana Tuzkayaspor, tecrübeli oyuncu Yunus Emre Şahin ile anlaştı.

Geçmiş dönemde oynamış olduğu takımlarda adından sıkça söz ettiren Şahin, Tuzkayaspor ile yol devam kararı aldı.

Geçmiş sezonlarda oynamış olduğu takımların birçoğunu şampiyonluğa taşıyan Şahin, bu sene Yozgat 1. Amatör B Grubunda mücadele edecek olana Tuzkayaspor’da oynayacak.



HEDEF ŞAMPİYONLUK

Orta saha mevkisin de oynayan Kaptan Emre Şahin, hedefin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Bu sezon Tuzkayaspor forması ile ter dökeceğini dile getiren Kaptan Şahin, “Geçmiş sezonlarda oynamış olduğum takımların birçoğunu şampiyonluğa yükselterek bir üst lige çıkmasını sağladım. İnşallah bu sezanda formasını giymiş olduğum Tuzkayaspor takımımızı güçlü kadromuz ile birlikte şampiyonluğa çıkartacağız. Teknik ekibimiz takımımızı güçlü bir kadro ile oluşturdu. Bende kaptan olarak elimden gelenin fazlasını yaparak takımımızı şampiyonluğa yükselteceğiz” şeklinde konuştu. (Selma Şahin)