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Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre, sömestr tatili 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2024 Cuma günü sona erecek. İşte sömestr tatiline ilişkin detaylar:

Öğrenciler, sömestr tatilinin gelmesini dört gözle bekliyor.

Ocak ayının başlamasıyla birlikte, öğrenciler ara tatil için heyecanla geri sayıma başladılar. Planlanan takvime göre, 22 Ocak Cuma günü öğrenciler sömestr tatiline girecekler.

Ancak, meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, sömestr tatili süresi beklenmedik bir şekilde uzayabilir.

SÖMESTR TATİLİ 1 AY MI OLACAK?

2 Şubat tarihinde ülkemize soğuk hava dalgasının giriş yapması öngörülüyor ve bu durum özellikle büyük şehirlerde ulaşımı etkileyebilir. Ayrıca, 11 Şubat tarihinde ikinci bir kar dalgasının Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil olabilir ve ulaşım engeli sebebiyle büyük şehirlerde ara tatil süresinin 2 hafta daha uzaması muhtemel. Bu durum, 2. Dönemin başlama tarihini etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde resmi açıklamalar yapıldığında, tatil süresinin uzatılmasıyla ilgili detaylar netleşecek.