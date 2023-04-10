Öğrenciler, makamında ziyaret ettikleri İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger’e çiçek ve çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Sınıf öğretmeni Muhammed Altındağ, Polis Haftası dolayısıyla öğrencilerle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ettiklerini söyledi.

Öğretmen Altındağ, öğrencilerin polislerin çalışmalarını yerinde görmelerini sağlamak ve onların emeklerine saygı duymalarını teşvik etmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Ziyaret sırasında öğrenciler, polislerin kullandığı ekipmanları inceledi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çekindiler.

İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu öğretmeni ve öğrencilerine teşekkür etti. Haber Merkezi